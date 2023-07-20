РОАД: Дилеры не могут продать некомплектные новые Lada Vesta

АВТОВАЗ же считает, что комплектные рестайлинговые машины у дилеров есть в необходимом количестве.

Президент ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил, что 60-70% автомобилей Lada Vesta NG, которые поступают к дилерам, приходят в «недокомплекте». На них не хватает датчиков ЭРА-ГЛОНАСС, рамок для системы мультимедиа.

Соответственно, такие машины не продаются, а ждут комплектующих с автозавода. После чего в дилерских центрах авто доукомплектовывают самостоятельно и только после этого выставляют на продажу, подчеркнул Подщеколдин.

На претензию отреагировали на АВТОВАЗе, заверив, что «новые Lada Vesta есть в необходимом количестве в дилерских центрах Lada».

«Возникающие сложности с поставками отдельных компонентов оперативно решаются. Данная ситуация не влияет на отгрузки готовых автомобилей», – сообщили на предприятии.

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Источник: Известия