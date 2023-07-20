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Второй этап российской гонки на выносливость стартует 22 июляВторой этап российской гонки на выносливость стартует 22 июля
Старт второго этапа чемпионата Russian...

Второй этап российской гонки на выносливость стартует 22 июля

Старт второго этапа чемпионата Russian Endurance Challenge (REC) пройдет на автодроме Moscow Raceway.

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В этот раз на стартовой решетке встретятся красивые и мощные Chevrolet Corvette, Mecedes AMG, KTM X-BOW и Marussia GT.

Борьба в классе GT Pro обещает быть особенно жаркой, ведь в строй вернулись оба лидера класса – команды Capital RT (номер13) и Yadro Motorsport (номер 48). До сих пор их Mercedes AMG GT3 не было равных по скорости на прямых. Однако новый участник – команда ThugRanch (номер 16) на роскошном Chevrolet Corvette – готова вмешаться в борьбу за лидерство.

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Не стоит забывать, что REC – это гонка на выносливость, где помимо скорости играют роль стратегия, безошибочная езда, надежность машины и выносливость пилота. Поэтому мероприятие интересно в первую очередь тем, что результаты гонки могут оказаться непредсказуемыми.

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Источник: REC


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За РулемЛежнин Роман
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