Второй этап российской гонки на выносливость стартует 22 июля

Старт второго этапа чемпионата Russian Endurance Challenge (REC) пройдет на автодроме Moscow Raceway.

В этот раз на стартовой решетке встретятся красивые и мощные Chevrolet Corvette, Mecedes AMG, KTM X-BOW и Marussia GT.

Борьба в классе GT Pro обещает быть особенно жаркой, ведь в строй вернулись оба лидера класса – команды Capital RT (номер13) и Yadro Motorsport (номер 48). До сих пор их Mercedes AMG GT3 не было равных по скорости на прямых. Однако новый участник – команда ThugRanch (номер 16) на роскошном Chevrolet Corvette – готова вмешаться в борьбу за лидерство.

Не стоит забывать, что REC – это гонка на выносливость, где помимо скорости играют роль стратегия, безошибочная езда, надежность машины и выносливость пилота. Поэтому мероприятие интересно в первую очередь тем, что результаты гонки могут оказаться непредсказуемыми.

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Источник: REC



