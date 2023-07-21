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Создана самая белая краска – противоположность Vantablack

Она отражает столько света, что даже охлаждает поверхности.

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Вы наверняка слышали про краску Vantablack, которая поглощает до 99,96% света, и видели окрашенный ею BMW, из-за чего невозможно рассмотреть даже изгибы металла и пластика.

Сюлинь Жуан, профессор машиностроения в Университете Пердью (США), и его студенты сделали альтернативную краску – белую, которая отражает 98,1% света. Из-за этого она даже имеет охлаждающий эффект.

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Белая краска излучает инфракрасного тепла больше, чем поглощает. В ее состав входят частицы сульфата бария, которые рассеивают солнечное излучение с разной длиной волны. Это означает, что краска охлаждает поверхность, делая ее температуру ниже температуры окружающей среды.

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Эксперименты показали, что эта краска охлаждает поверхность на 8 градусов по Фаренгейту (4,4 оС) на полуденном солнцепеке. Ночью ультрабелая краска держит температуру поверхности на 19 градусов по Фаренгейту ниже окружающей среды (на 10,5 оС).

Книга рекордов Гиннесса даже признала это вещество «самой белой краской».

Пока неясно, когда новой краской смогут начать красить автомобили. Надо полагать, что через год или позже.

Фото: Университет Пердью

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За РулемКирилл Панов
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