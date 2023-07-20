Новое поколение Chevrolet Traverse поступило в продажу

Кроссовер изменился не только внешне, но и получил новый двигатель.

Новое поколение Chevrolet Traverse предлагается в четырех версиях, которые имеют заметные внешние отличия. Вы легко разглядите их, присмотревшись к бамперу и решетке радиатора.

Самой «недорожной» версиея является Z71. Ее передный бампер был разработан специально для грунтовых дорог. Он лучше защищает переднюю часть автомобиля и благодаря ему у машины увеличен угол въезда. Также эта версия оборудована оборудован красными буксировочными крюками.

Версия RS имеет спортивный обвес, а ее бампер полностью черный. Две другие версии Chevrolet Traverse – для города и трасс.

Изменился и салон кроссовера. Здесь установлены два экрана: 11-дюймовая цифровая приборная панель 17,7-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы. Климатом можно по-прежнему можно управлять с помощью обычных кнопок.

Интерьер выполнен в черном цвете с красными и хромированными вставками. Рычаг переключения передач перемещен на рулевую колонку.

Вместо 3,6-литрового атмосферного двигателя V6 кроссовер теперь оснащается 2,5-литровым четырехцилиндровым мотором с турбонаддувом мощностью 319 л.с. и 429 Нм.

В паре с двигателем устанавливается восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

Кроме того, новый автомобиль также будет оснащаться рядом систем помощи водителю, включая автоматическое экстренное торможение, предупреждение о лобовом столкновении и систему удержания в полосе с предупреждением о выходе из полосы движения.

Новый Chevrolet Traverse начинают продавать в Китае, откуда его могут поставлять на российский рынок.

Фото: Chevrolet