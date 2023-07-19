Лада заняла 1-е место в новом западном рейтинге
Пришло время еще раз проверить средний возраст моделей разных автобрендов. По мере того как появляются новые модели, а старые уходят из продажи, этот рейтинг постоянно меняется.
Был изучен ассортимент 71 мирового автопроизводителя, включая восемь наиболее популярных брендов из Китая – это 766 моделей. Результаты очень интересны и показывают взлет китайского автопрома.
Средний возраст моделей рассчитывался от момента запуска машин в производство до июля 2023 года. Обновления и переименования во внимание не брались.
Первое место среди брендов с самым старым модельным рядом заняла Лада. Средний возраст продающихся сегодня пяти моделей составил 21,6 года. И все благодаря Ниве, выпущенной в 1977 году и продающейся до сих пор – «потому что сделали сразу нормально» (народная шутка).
За Ладой следуют Chrysler, Lancia и Dodge, средний возраст модельных рядов которых составляет 13,5, 12,4 и 11 лет соответственно. В пятерке лидеров также оказались Tesla и Jaguar (7,9 лет).
Самые молодые модельные ряды – у китайских брендов. Лидер здесь – Zeekr (принадлежит Geely), средний возраст модельного ряда которого – 1,2 года.
На втором месте еще один китайский производитель – NIO со своими семью моделями, средний возраст которых составляет 1,4 года. На третьей строчке – шведско-китайский Polestar (1,8 года).
В десятку лидеров также вошел Hyundai. Его 32 модели имеют средний возраст всего 3,1 года. Тот же показатель у модельного ряда Genesis. Что касается Kia, то средний возраст модельного ряда марки – 4,7 года.
Средний возраст всех модельных рядов составляет ровно 5 лет.
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Фото: АВТОВАЗ
Источник: Motor1.com
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