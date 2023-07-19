Лада заняла 1-е место в новом западном рейтинге

Эксперты вычислили бренды с самыми старыми модельными рядами и с самыми молодыми.

Пришло время еще раз проверить средний возраст моделей разных автобрендов. По мере того как появляются новые модели, а старые уходят из продажи, этот рейтинг постоянно меняется.

Был изучен ассортимент 71 мирового автопроизводителя, включая восемь наиболее популярных брендов из Китая – это 766 моделей. Результаты очень интересны и показывают взлет китайского автопрома.

Средний возраст моделей рассчитывался от момента запуска машин в производство до июля 2023 года. Обновления и переименования во внимание не брались.

Первое место среди брендов с самым старым модельным рядом заняла Лада. Средний возраст продающихся сегодня пяти моделей составил 21,6 года. И все благодаря Ниве, выпущенной в 1977 году и продающейся до сих пор – «потому что сделали сразу нормально» (народная шутка).

Бренды с самыми старыми модельными рядами

За Ладой следуют Chrysler, Lancia и Dodge, средний возраст модельных рядов которых составляет 13,5, 12,4 и 11 лет соответственно. В пятерке лидеров также оказались Tesla и Jaguar (7,9 лет).

Самые молодые модельные ряды – у китайских брендов. Лидер здесь – Zeekr (принадлежит Geely), средний возраст модельного ряда которого – 1,2 года.

Бренды с самыми молодыми модельными рядами

На втором месте еще один китайский производитель – NIO со своими семью моделями, средний возраст которых составляет 1,4 года. На третьей строчке – шведско-китайский Polestar (1,8 года).

В десятку лидеров также вошел Hyundai. Его 32 модели имеют средний возраст всего 3,1 года. Тот же показатель у модельного ряда Genesis. Что касается Kia, то средний возраст модельного ряда марки – 4,7 года.

Средний возраст модельных рядов крупнейших в мире автопроизводителей

Средний возраст всех модельных рядов составляет ровно 5 лет.

Фото: АВТОВАЗ

Источник: Motor1.com