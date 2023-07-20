Форсаж в городе! – гонки на четверть мили стартуют в Подмосковье

Минимальная мощность автомобилей-участников заездов — 500 л.с., а максимальная превышает 2000 л.с.!

22-23 июля в столице пройдет самая масштабная гонка суперкаров «Московская Миля 2023», в рамках которой будет разыгран кубок Москвы по дрэг-рейсингу. В очных заездах на специальной трассе сойдутся самые мощные автомобили со всей России! Призовой фонд – 1 000 000 рублей.

Как уже говорилось, минимальная мощность участвующих авто – 500 л.с., а максимальная – более 2000 л.с. Но будут и особые заезды специальных дрэгстеров, мощность которых составляет более 4000 л.с.!

Суть гонки проста: пилоты должны как можно быстрее преодолеть дистанцию в полмили (804 метра) или четверть мили (402 метра). Вы не упустите ни одного момента, так как для зрителей предусмотрены комфортные трибуны.

Помимо зрелищных гонок, сопровождающихся ревом выхлопных систем, посетителей ждет выставка автоспортивной техники. Будет работать и зона для детей, а также фуд-корты.

Все это ожидает вас на территории многофункционального комплекса экстремальных видов спорта RDRC RacePark в Раменском районе Московской области.

Вы можете стать не только зрителем, но и участником этого яркого и запоминающегося праздника скорости и драйва. Для этого посетите сайт «Московской Мили 2023».

До RDRC Racepark каждые 15 минут будут курсировать маршрутки от ж/д станции Быково. Парковка для автомобилей бесплатная.

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Фото: «Московская Миля»