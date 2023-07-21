Ни один «Сапсан» не остановился из-за санкций

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В России уже более 300 компаний, которые могут поставлять запчасти для «Сапсанов» и «Ласточек». Этими вопросами занимается «ВСМ-Сервис».

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Список потенциальных российских поставщиков запчастей для «рожденных» в Германии электропоездов «Сапсан» и «Ласточка» насчитывает более 300 компаний. Компания «ВСМ-Сервис» была создана в прошлом году специально для решения вопросов импортозамещения запчастей для высокоскоростных поездов.

На сайте провайдера есть перечень актуальных позиций для локализации, где указаны подшипник буксовый, адаптеры головных сцепок, пневматический клапан, патрубок вентиляции тягового электродвигателя (ТЭД), контакторы и многие другие детали.

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В РЖД заявили об успешном решении задачи замены компонентов, поскольку поезда «не останавливались ни на минуту» по причине ремонта. Сейчас у «ВСМ-Сервис» 14 подразделений в России и более 1400 сотрудников.

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Источник: IXBT

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва«

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За РулемЛежнин Роман
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