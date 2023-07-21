От 5 до 30 тысяч: водителям готовят новые штрафы

Размер наказания отдадут на откуп регионам.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделяет регионы правом штрафовать владельцев автомобилей и мотоциклов за чрезмерный шум. Документ еще в ноябре прошлого года внесла в палату Московская городская дума.

Сейчас за излишний шум гражданам грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Авторы законопроекта посчитали такие меры недостаточными и хотят мешающих спать гражданам наказывать на сумму от 5 до 30 тыс. рублей (размер санкции будет зависеть от категории и мощности мотора).

Нарушения будут фиксировать с помощью автоматических камер-шумомеров. Прототипы таких устройств уже разработаны и ранее тестировались в Москве на Чистых Прудах.

Нарушением будет считаться превышение уровня шума только ночью, с 23:00 до 7:00, на «особо защищаемых территориях»: в жилых кварталах, возле больниц, пансионатов, санаториев, домов отдыха.

Как признались парламентарии, пока у данного законопроекта много «белых пятен», а потому они ждут от московских властей до 18 августа поправок ко второму чтению.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube



Источник: КоммерсантЪ

Фото: Depositphotos.com