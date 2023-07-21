Работники автомобильной отрасли оказались в конце рейтинга самых щедрых мужчин

Несмотря на приличный доход, они не спешат тратиться на подарки.

Аналитический центр ювелирного бренда Sokolov и российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. посчитали, представители каких профессий выделяют больше всего денег из своей зарплаты на ювелирные украшения для своих избранниц. Выяснилось, что работники автомобильной отрасли тратят в среднем 12,4% от зарплаты на подарки девушкам. И таким образом они оказались лишь на 19-м месте рейтинга самых расточительных мужчин.

Медианная зарплата сотрудников автоотрасли, по данным hh.ru за первое полугодие 2023 года, составила 68 175 рублей.

А самые щедрые мужчины, как показали данные исследования, работают в продажах, ритейле и туризме. При этом их средние зарплаты, по данным hh.ru, самые низкие по стране — менее 40 тыс. рублей.

Чаще всего мужчины покупают женщинам кольца (34%), серьги (29%) и подвески (13%). Самым популярным металлом стало серебро — на него пришлось 60% от всех продаж. На втором месте — красное золото (26%), затем — белое золото (11%).

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Источник: пресс-релиз Sokolov

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