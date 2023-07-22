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BYD Seal DM-i: седан с уникальными особенностями

Новый гибридный BYD Seal DM-i предполагает запас хода до 200 км на электротяге.

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Говоря о BYD Seal DM-i, ранее известном как Chaser 07 или Destroyer 07, можно отметить просторный и комфортабельный салон с центральным тоннелем, оборудованным беспроводными зарядными площадками для телефонов и селектором коробки передач интересной формы, который сама компания называет «Сердце океана».

Кроме того, в центральном тоннеле Seal DM-i есть потайное отделение с двумя подстаканниками. Салон также оснащен большим 15,6-дюймовым поворотным экраном и 10,25- дюймовой панелью приборов.

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Звуковая система Seal DM-i, разработанная компанией Dynaudio, обеспечивает высококачественное звучание и создает неповторимую атмосферу в салоне. Сиденья второго ряда отличаются простором. Плоский пол обеспечивает дополнительное удобство для пассажиров.

Что касается технических характеристик, BYD Seal DM-i оснащен подключаемой гибридной силовой установкой. Базовая версия автомобиля предлагается с 1,5-литровым атмосферным мотором, а старшая версия – с 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом. Запас хода на электричестве достигает 200 км.

Цена – от 28 900 до 36 100 долларов.

Источник: IXBT

Фото: BYD

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За РулемЛежнин Роман
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