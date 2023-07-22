Представлен действительно достойный конкурент Toyota Alphard

В Китае показали новый премиальный минивэн GAC Trumpchi M8 Master.

Несмотря на обновленный дизайн, характерная огромная решетка радиатора не претерпела сильных изменений, но стала более детализированной и изящной.

Фонари Trumpchi M8 Master состоят из 240 светодиодов. В салоне минивэна установлена информационно-развлекательная система с 14,6-дюймовым экраном и процессором Snapdragon 8155.

Trumpchi M8 Master оснащен 2,0-литровым турбомотором мощностью 252 л. с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Габариты минивэна Trumpchi M8 Master составляют 5212 х 1893 х 1823 мм, а колесная база увеличилась на 70 мм и достигает 3070 мм.

Примечательно, что даже базовая комплектация оснащена шинами Michelin Primacy 4, при том что в Китае полно родных брендов, но они, судя по всему, не в почете, когда речь заходит о люксе.

Цены на минивэн начинаются от 32 тыс. долларов и достигают 35 тыс. долларов в зависимости от комплектации.

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Источник: IXBT

Фото: Autohome.com.cn