«Темная лошадка»: представлен Ford Mustang Dark Horse H850
Ford Mustang получил серьезное обновление, которое делает его ещё более впечатляющим и мощным. Инженеры Hennessey взяли на себя задачу усовершенствовать и без того мощный двигатель Mustang.
Результатом их работы стал пересобранный двигатель, который получил улучшенную турбину, новый тракт впуска, более производительные топливные форсунки и новый топливный насос. Кроме того, было доработано программное обеспечение. В итоге, мощность стандартного 5-литрового двигателя V8 Coyote Gen-4 увеличилась с 500 до невероятных 850 лошадиных сил.
Однако, доработка не ограничилась мотором: автомобиль также получил новый передний сплиттер, заднее антикрыло из углеволокна и кованые колёсные диски.
Новый Mustang Dark Horse H850 2024 ожидается в продаже ближе к зиме.
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Источник: IXBT
Фото: Ford
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