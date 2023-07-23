«Темная лошадка»: представлен Ford Mustang Dark Horse H850

И без того мощный спорткар стал еще мощнее благодаря усилиям тюнингового ателье Hennessey Performance. Его мощность увеличилась до 850 л. с.

Ford Mustang получил серьезное обновление, которое делает его ещё более впечатляющим и мощным. Инженеры Hennessey взяли на себя задачу усовершенствовать и без того мощный двигатель Mustang.

Результатом их работы стал пересобранный двигатель, который получил улучшенную турбину, новый тракт впуска, более производительные топливные форсунки и новый топливный насос. Кроме того, было доработано программное обеспечение. В итоге, мощность стандартного 5-литрового двигателя V8 Coyote Gen-4 увеличилась с 500 до невероятных 850 лошадиных сил.

Однако, доработка не ограничилась мотором: автомобиль также получил новый передний сплиттер, заднее антикрыло из углеволокна и кованые колёсные диски.

Новый Mustang Dark Horse H850 2024 ожидается в продаже ближе к зиме.

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Источник: IXBT

Фото: Ford