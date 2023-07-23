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Новая Toyota поступит в продажу 25 июля

Оснащаться она будет экономичным 2-литровым мотором и вариатором.

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Япония запретила экспорт в Россию автомобилей с двигателями объемом более 1,9 литра. Но есть и другие каналы поставок – Китай.

И на китайском рынке есть любые японские автомобили. Например, 25 июля в продажу поступит новая 2-литровая Toyota Avalon, которая будет поставляться в Россию по схеме параллельного импорта.

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Это флагманский седан Toyota в Китае, который имеет большую решетку радиатора под названием Asia Dragon (Азиатский дракон).

Дизайн интерьера спокоен и симметричен с парящим экраном мультимедии по центру и полностью цифровой панелью приборов.

Новый автомобиль оснащается 2-литровым четырехцилиндровым атмосферным двигателем мощностью 177 л.с. и с крутящим моментом 207 Нм.

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Что касается трансмиссии, то это безальтернативный вариатор.

Цены на седан мы узнаем позже. При поставках в Россию стоимость автомобиля увеличится примерно в два раза.

Фото: Autohome.com.cn

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За РулемКирилл Панов
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