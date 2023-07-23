Недовольство новыми автомобилями растет

Потребителям все меньше нравится то, что выпускают автопроизводители.

Впервые средний показатель удовлетворенности клиентов купленными машинами по отрасли снижается второй год подряд, говорят исследователи JD Power. Автопроизводителям пора задуматься, что они делают не так.

Впервые за 28-летнюю историю отраслевой рейтинг в исследовании JD Power Automotive Performance, Execution, and Layout (APEAL) снизижается второй год подряд. Средний балл по отрасли составляет 845 из 1000. Это на два пункта меньше, чем в 2022 году, и на три пункта меньше, чем в 2021-м.

«Снижение может продолжится, и это показатель того, что есть некие серьезные проблемы, – говорит директор по бенчмаркингу автомобилей в JD Power Фрэнк Хэнли. – Эта нисходящая линия удовлетворенности должна стать предупреждающим для производителей, что им пора разобраться, чего на самом деле хотят покупатели новых автомобилей».

Исследование APEAL фокусируется на 10 факторах, которые показывают степень привлекательности брендов и автомобилей в глазах потребителей. В 2023 году средний балл по отрасли снизился в девяти категориях. Топливная экономичность была единственной областью, в которой средний балл увеличился (на 15 баллов), в то время как внешний дизайн показал самое большое снижение, упав на шесть баллов.

Недовольны машинами как покупатели массовых моделей, так и премиальных – средние баллы снизились в обеих категориях: средний показатель автомобилей премиум-класса снизился всего на один пункт, а массовых брендов – на четыре пункта, в результате чего разрыв степени удовлетворенности увеличился до 34 баллов.

Лидером среди брендов премиум-класса стал Jaguar (887 баллов). Лидером массового сегмента оказался Dodge (тоже 887 баллов).

В пятерку лидеров в премиум-сегменте кроме Jaguar вошли Land Rover (883 балла), Porsche (883 балла), BMW (878 баллов) и Genesis (877баллов).

Лидерами массового сегмента рынка, помимо Dodge, стали Ram (873 балла), GMC (858 баллов), Mini (856 баллов) и Kia (851 балл).

Лидерами аутсайдеров стали Acura (853) среди премиальных марок, и Chrysler среди массовых моделей (810 баллов).

Фото: Кадр из фильма «Перевозчик 2»