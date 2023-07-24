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В России стартуют продажи конкурента Камри — Dongfeng Shine Max

Седан чуть компактнее, чем Toyota Camry, но имеет мощный турбомотор. В прямых конкурентах также окажутся Kia K5 и Chery Arrizo 8.

18 500 км с недорогим китайским кроссовером — подробный отчет (с видео)

Компания «Моторинвест» планирует начать продажи в России седана Dongfeng Shine Max. Источник сообщает, что на российском авторынке модель дебютирует в конце июля.

Shine Max – это седан D-класса, но по размерам он чуть скромнее, чем нынешние Toyota Camry и Kia K5. Габариты новинки от Dongfeng – 4797 х 1870 х 1475 мм при колесной базе 2770 мм. Это близко к Chery Arrizo 8.

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Дорожный просвет у Shine Max составляет 150 мм. Объем топливного бака – 52 литра.

Отдельные дилеры пробовали привозить к нам эти машины еще в мае. В РФ попадали машины с мотором 1.5 турбо (190 л.с., 320 Нм) в связке с 7-ступенчатым преселективным роботом Getrag.

Работающий с 2014 года завод «Моторинвест» в Липецкой области в последние годы имеет сильные связи с Dongfeng. Выпускаемые предприятием модели Evolute – это, по сути, машины Dongfeng с другими шильдиками. Кроме того, компания является дистрибьютором марок Voyah и Aeolus, принадлежащими Dongfeng.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автопоток

Фото: Dongfeng

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За РулемИннокентий Кишкурно
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