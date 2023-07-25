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Без коррозии, с крепкой подвеской: назван лучший кроссовер из КНР за 1,5 млн

Достойные экземпляры европейского, японского и корейского автопрома постепенно становятся редкостью и на вторичном рынке…

18 500 км с недорогим китайским кроссовером — подробный отчет (с видео)

В этих условиях есть смысл обратить внимание на машины из КНР, считает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев. И раскрывает несколько очень неплохих вариантов – вполне надежных и недорогих.

Особняком стоит Haval H6, который многие считают лучшей китайской моделью последних лет. И не зря: хорошая антикоррозийная защита, прочная подвеска, полный привод (есть и переднеприводные версии), клиренс в 180 мм, огромный багажник…

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Есть нюансы по двигателям (бензиновый может огорчить масложором, а дизель боится некачественной солярки), но на них можно закрыть глаза, если найти экземпляр с пробегом 30-60 тысяч км, коих на рынке достаточно.

Из двух вариантов трансмиссии более предпочтителен гидроавтомат: узел от Hyundai в целом понадежнее, чем базовая МКП.

Haval H6 – это чистокровный «китаец», все машины первого поколения (2014-2020) попали в Россию из КНР. Но цены на них – почти как на «японцев» и «европейцев» того же класса: за машины 2016-2017 годов просят 1,3-1,8 млн рублей за машины. Но вариант достойный.

А есть ли еще среди представителей китайского автопрома нечто подобное? Есть, давайте посмотрим все варианты!

Фото: Haval

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За РулемИннокентий Кишкурно
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