Ликсутов: Стали известны тарифы МЦД-3 «Ленинградско-Казанский»

Поездки из области в Москву и по столице станут дешевле уже в августе.

Благодаря D3 стоимость поездок для жителей столичного региона и гостей Москвы снизится. Речь о двух ж/д-направлениях из области до Москвы и по столице, с которых можно бесплатно пересаживаться на метрополитен и МЦК.

«D3 запустим в августе. По решению Мэра Москвы Сергея Собянина, цена билета на D3 будет включать пересадку на метро или МЦК, как это работает на D1 и D2, и что сделает поездки выгоднее и привлекательнее. К примеру, пассажир из Зеленограда сможет экономить до 67 тысяч рублей в год», — отметил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Тарифы D3 разрабатывались совместно с Правительством Московской области. Выглядят они так:

зона Центральная: от Ховрино до Ухтомской (Ленинградский и Казанский вокзалы также входят в эту зону) – стоимость разовой поездки по билету «Кошелек» карты «Тройка» составит 50 руб.,

от Ховрино до Ухтомской (Ленинградский и Казанский вокзалы также входят в эту зону) – стоимость разовой поездки по билету «Кошелек» карты «Тройка» составит 50 руб., зона Пригород: от Зеленограда до Левобережной и от Люберец до Ипподрома – разовая поездка по билету «Кошелек» карты «Тройка» будет стоить 65 руб.,

от Зеленограда до Левобережной и от Люберец до Ипподрома – разовая поездка по билету «Кошелек» карты «Тройка» будет стоить 65 руб., зона Дальняя: от Клина до Алабушева и от 88 км до Совхоза – разовая поездка по билету «Кошелек» карты «Тройка» составит 30 руб. за каждую зону (при поездке в зону Пригород или Центральная – 65 руб. + 30 руб. за каждую зону в зоне Дальняя).

То есть, поездки станут дешевле не только благодаря бесплатной пересадке на метро и МЦК. Жители зоны «Пригород» (Зеленограда, Химок и Раменского) смогут значительно экономить на проезде.

Сейчас стоимость проезда в зоне Пригород составляет от 30 до 180 рублей за одну поездку, плюс еще 50 рублей за пересадку в метро (итого от 80 до 230 рублей в один конец). Но после запуска D3 поездки будут обходиться всего в 65 рублей в один конец. То есть, для некоторых пассажиров стоимость поездки снизится почти в 4 раза!

Кроме того, пропадет необходимость ехать до ближайшей станции пересадки на метро ради экономии. Пассажиры будут пересаживаться там, где им удобнее, так как это не будет влиять на стоимость поездки. Это сэкономит время и сделает перераспределение потоков более равномерным.

Мнение эксперта

Степан Орлов, вице-спикер Московской городской думы:

— С запуском МЦД-3 миллионы жителей столицы и Подмосковья получат не только новые маршруты, но и выгодные тарифы и бесплатные пересадки на метро, МЦК и другие диаметры.

За три года работы первые две линии наземного показали свою востребованность. Москвичи стали выбирать диаметры для своих поездок именно в черте города.

И единая билетная система сыграла в этом важную роль. С запуском и пассажиры МЦД-3 будут экономить на проезде. Они могут не доезжать до первой пересадочной станции, а строить удобные, альтернативные и быстрые маршруты.