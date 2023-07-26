#
Дача/отпускIQ-тестШтрафыКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новая модель Москвича получила разрешение на продажуНовая модель Москвича получила разрешение на продажу
Судя по всему, это Москвич 6, старт сборки...
Эта «десятка» ВАЗа вас удивит – самая быстрая в историиЭта «десятка» ВАЗа вас удивит – самая быстрая в истории
Выпускался этот автомобиль серийно, но не все...
Volkswagen начнут выпускать в Узбекистане: приедут ли они в РоссиюVolkswagen начнут выпускать в Узбекистане: приедут ли они в Россию
Запустить производство планируется к концу 2023...

Volkswagen начнут выпускать в Узбекистане: приедут ли они в Россию

Запустить производство планируется к концу 2023 года.

Без пробега, дешевле 2 миллионов — 4 новинки параимпорта

В Узбекистане планируют наладить выпуск автомобилей Volkswagen. Производство планируется организовать на мощностях существующего Джизакского автомобильного завода (Jizzakh Auto), а выпуск будет ориентирован в первую очередь гибриды и электрокары.

Согласно проекту постановления правительства, в ближайшие несколько месяцев предполагается разработать технико-экономическую основу проекта, решить вопрос с привлечением кредитных средств, смонтировать на предприятии оборудование и испытать его.

БАМ: история трудового подвига
Забавные тесты про автомобили
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Пока неизвестно, какие именно модели предполагается выпускать на заводе в Джизаке. Ранее там крупноузловым методом собирали Volkswagen Caddy, но проект был свернут после ухода немецкого концерна из России, через которую поставлялись запчасти и комплектующие.

Не исключено, что с запуском производства Volkswagen узбекской сборки могут появиться и в России, учитывая территориальную близость и экономические взаимоотношения между странами.

Источник: Uznews

Фото: Volkswagen

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0