Volkswagen начнут выпускать в Узбекистане: приедут ли они в Россию

Запустить производство планируется к концу 2023 года.

В Узбекистане планируют наладить выпуск автомобилей Volkswagen. Производство планируется организовать на мощностях существующего Джизакского автомобильного завода (Jizzakh Auto), а выпуск будет ориентирован в первую очередь гибриды и электрокары.

Согласно проекту постановления правительства, в ближайшие несколько месяцев предполагается разработать технико-экономическую основу проекта, решить вопрос с привлечением кредитных средств, смонтировать на предприятии оборудование и испытать его.

Пока неизвестно, какие именно модели предполагается выпускать на заводе в Джизаке. Ранее там крупноузловым методом собирали Volkswagen Caddy, но проект был свернут после ухода немецкого концерна из России, через которую поставлялись запчасти и комплектующие.

Не исключено, что с запуском производства Volkswagen узбекской сборки могут появиться и в России, учитывая территориальную близость и экономические взаимоотношения между странами.

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Источник: Uznews

Фото: Volkswagen