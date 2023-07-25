В Кисловодске обвалившаяся стена придавила четыре автомобиля (видео)
Соцсети активно обсуждают инцидент, имевший место в Кисловодске 24 июля. На Промышленной улице обрушился большой фрагмент стены, состоящей из бетонных блоков. Изрядная их часть искорежила и похоронила под собой четыре припаркованных рядом автомобиля.
Усугублялась ситуация тем, что внутри стены находились газовые трубы. Но спасатели и пожарные оперативно прибыли на место и установили, что пострадавших и жертв в эпизоде нет.
Однако автомобили серьезно пострадали, некоторые из них наверняка не подлежат восстановлению. Больше всего досталось белому ВАЗ-2107, стоявшему прямо под стеной – его засыпало полностью.
На одном из видео с места происшествия можно расслышать, как автор комментирует ситуацию: новый фрагмент стены построили поверх старого. Вполне возможно, что это обстоятельство и привело к разрушению.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Видео: КРИМИНАЛ
Фото: скриншот видео t.me/moiseev_eugene
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен