В Кисловодске обвалившаяся стена придавила четыре автомобиля (видео)

Больше всего досталось белому ВАЗ-2107 – его засыпало полностью…

Соцсети активно обсуждают инцидент, имевший место в Кисловодске 24 июля. На Промышленной улице обрушился большой фрагмент стены, состоящей из бетонных блоков. Изрядная их часть искорежила и похоронила под собой четыре припаркованных рядом автомобиля.

Усугублялась ситуация тем, что внутри стены находились газовые трубы. Но спасатели и пожарные оперативно прибыли на место и установили, что пострадавших и жертв в эпизоде нет.

Однако автомобили серьезно пострадали, некоторые из них наверняка не подлежат восстановлению. Больше всего досталось белому ВАЗ-2107, стоявшему прямо под стеной – его засыпало полностью.

На одном из видео с места происшествия можно расслышать, как автор комментирует ситуацию: новый фрагмент стены построили поверх старого. Вполне возможно, что это обстоятельство и привело к разрушению.

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Видео: КРИМИНАЛ

Фото: скриншот видео t.me/moiseev_eugene