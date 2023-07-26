Ночью - бесплатно, днем - в зависимости от дохода: платные парковки ждут изменения
В Госдуме считают, что единый тариф нарушает принцип социальной справедливости.
Поздно ночью большого потока транспорта в центре столицы нет, пробки тоже отсутствуют, а потому следует парковку в ночное время сделать бесплатной, считает депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Он предложил Дептрансу Москвы рассмотреть такое изменение в правилах парковки.
Кроме того, парламентарий выступил и с еще одной инициативой: дневные тарифы на парковку следует рассчитывать исходя из доходов автовладельцев. Так удастся сохранить принцип социальной справедливости, уверен Гусев.
Нужно дать возможность парковаться и тем людям, у которых невысокие доходы. А те, у кого высокие, пусть платят больше», – заявил он.
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Источник: Говорит Москва
Фото: Cемен Лиходеев/ТАСС
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