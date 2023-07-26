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Участие ГИБДД не потребуется: в правила эвакуации на штрафстоянку внесены изменения

Объем эвакуированных авто планируются увеличить в шесть раз.

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Право штрафовать автовладельцев за неправильную парковку и эвакуировать машины нарушителей на штрафстоянку без участия сотрудников ГИБДД получили власти Московской области. Соответствующие поправки к КоАП приняла Госдума.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, незаконная парковка стала серьезной проблемой для жителей Московской области. Растет количество жалоб на недобросовестных автовладельцев, которые паркуются на газонах, перекрывают въезды во дворы, препятствуя проезду пожарных и скорой помощи.

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Как отмечается в пояснительной записке, власти Подмосковья после принятия поправок намерены более чем в шесть раз увеличить количество автомобилей, перемещаемых на штрафстоянки за нарушение парковки. Сейчас ГИБДД с этим не справляется: имея ограниченный штат, в сутки задерживается порядка 300 автомобилей.

Источник: КоммерсантЪ

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

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