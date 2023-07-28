#
Дача/отпускIQ-тестШтрафыКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Герметизированный ФУМ-лентой штуцер с рассверленными отверстиями позволяет вытянуть 150 мл старой жидкости за минуту с небольшим.Обслуживаем тормозную систему автомобиля своими силами
Такие работы помогут сэкономить ни одну тысячу...
Аварий стало больше: ГИБДД поделилась неутешительной статистикойАварий стало больше: ГИБДД поделилась неутешительной статистикой
Снижение аварийности зафиксировано лишь в...
Сохранившийся, правда, с более поздним двигателем ЗИЛ‑112С.Такого ЗИЛа вы не видели: самый быстрый автомобиль СССР
Машины, подойбной этому ЗИЛ-112С, у нас в...

Аварий стало больше: ГИБДД поделилась неутешительной статистикой

Снижение аварийности зафиксировано лишь в девяти субъектах РФ.

«За рулем» назвал лучшие щетки стеклоочистителей для авто

В МВД подвели итоги первого полугодия 2023 года. Согласно статистике, количество ДТП с погибшими и (или) пострадавшими в России увеличилось по сравнению с этим же периодом 2022 года на 3,9%.

Было зарегистрировано 56,2 тыс. дорожных аварий, в которых погибли 5,9 тыс. человек (+2,9%), ранения получили 71 тыс. человек (+3,6%).

БАМ: история трудового подвига
Забавные тесты про автомобили
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В МВД отмечают, что уровень дорожно-транспортной аварийности в стране остается достаточно высоким — каждое одиннадцатое (4,9 тыс.) ДТП привело к смертельному исходу. При этом лишь в девяти регионах отмечено снижение по всем трем показателям, в 40 субъектах РФ увеличилось число погибших, в 39 – снизилось.

Среди самых массовых видов ДТП - столкновение транспортных средств (45,1%), наезд на пешехода (25,9%) и съезд с дороги (10,1%). В список самых частых нарушений ПДД водителями зафиксированы несоблюдение очередности проезда перекрестков (19,9%) и несоответствие скорости конкретным условиям движения (19,9%).

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: ГИБДД

Фото: АГН "Москва"

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0