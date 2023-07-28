Аварий стало больше: ГИБДД поделилась неутешительной статистикой

Снижение аварийности зафиксировано лишь в девяти субъектах РФ.

В МВД подвели итоги первого полугодия 2023 года. Согласно статистике, количество ДТП с погибшими и (или) пострадавшими в России увеличилось по сравнению с этим же периодом 2022 года на 3,9%.

Было зарегистрировано 56,2 тыс. дорожных аварий, в которых погибли 5,9 тыс. человек (+2,9%), ранения получили 71 тыс. человек (+3,6%).

В МВД отмечают, что уровень дорожно-транспортной аварийности в стране остается достаточно высоким — каждое одиннадцатое (4,9 тыс.) ДТП привело к смертельному исходу. При этом лишь в девяти регионах отмечено снижение по всем трем показателям, в 40 субъектах РФ увеличилось число погибших, в 39 – снизилось.

Среди самых массовых видов ДТП - столкновение транспортных средств (45,1%), наезд на пешехода (25,9%) и съезд с дороги (10,1%). В список самых частых нарушений ПДД водителями зафиксированы несоблюдение очередности проезда перекрестков (19,9%) и несоответствие скорости конкретным условиям движения (19,9%).

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Источник: ГИБДД

Фото: АГН "Москва"