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Если на ваших глазах случилось ДТП с пострадавшими: вот что нельзя делать

Врач дает алгоритм поведения свидетеля в первые минуты аварии.

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Если вы оказались свидетелем ДТП, в котором есть пострадавшие, то следует сохранять хладнокровие и действовать быстро и четко. Врач-анестезиолог-реаниматолог Ян Курин советует не паниковать, оставить свой автомобиль на безопасном расстоянии, включить аварийку и выставить знак, предупреждающий других водителей об опасности.

Далее алгоритм действий должен быть следующим.

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  • Вызовите скорую по номеру «103» или «112» и максимально подробно обрисуйте ситуацию диспетчеру. При необходимости он запросит помощь МЧС.
  • Оставьте свой номер телефона для оперативной обратной связи. Не уезжайте с места ДТП, пока не приедет бригада скорой помощи.
  • Если есть вероятность пожара в машине, то пострадавших нужно эвакуировать. Если угрозы возгорания нет, а человек зажат в автомобиле, то лучше дождаться специалистов.
  • Окажите первую помощь, если обладаете этими навыками.

Курин при этом отметил, что есть манипуляции, которые нельзя проделывать с пострадавшими.

«Если человек получил травму позвоночника, ни в коем случае нельзя его перемещать. Также запрещается самостоятельно вправлять вывихнутые конечности или совмещать сломанные кости, прикасаться к ране руками или какими-либо предметами. Кроме того, не стоит давать воду или лекарство для приема внутрь пострадавшему без сознания», – предостерег врач.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Lenta.ru

Фото: АГН «Москва»

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