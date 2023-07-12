Платим за ДТП – почему ОСАГО не спасает

На выплаты по каско тоже рассчитывать не стоит.

Даже если на руках есть подписанное соглашение о выплате страхового возмещения, виновник ДТП не может спать спокойно. Есть ситуации, когда ему придется оплачивать расходы на ремонт автомобиля пострадавшей стороны из собственного кармана.

Почему так происходит и можно ли избежать неприятного сюрприза – разбираемся с экспертом направления «НФ. Аналитика» Народного фронта.

Мнение эксперта

Екатерина Соловьева, автомобильный юрист:

– Есть две причины, которые могут заставить виновника ДТП раскошелиться: первая – очевидная, это лимит выплат по ОСАГО в 400 тысяч рублей. Но больше сюрпризов таит другая – необходимость доплаты для ремонта автомобиля по рыночной стоимости.

Представим ситуацию: Киа Рио въехала в новую Камри. Повреждены крылья, багажник, бампер. Страховая выплатила потерпевшему лимит в 400 тысяч рублей, а тот пошел в суд и насчитал сумму ущерба на 2,5 миллиона. Вопрос: кто должен доплатить разницу потерпевшему?

Этот пример иллюстрирует главную проблему: несоответствие размера страхового возмещения реальному размеру ущерба. Страховое возмещение в рамках ОСАГО осуществляется по Единой методике расчета восстановления транспортных средств, утвержденной Центробанком. Здесь жесткие формулы, а стоимость запчастей берется из базы Российского союза автостраховщиков (РСА), где ценник не соответствует рыночному. Практика показывает, что рассчитанная по этой методике сумма ущерба на 30 и более процентов ниже фактической – рыночной, рассчитанной по методике Минюста. Но бо́льшую сумму потерпевший со страховой компании потребовать не может. То есть, фактически, полис ОСАГО в данном случае бесполезен.

Отвечая на вопрос выше: по решению Конституционного суда, ущерб потерпевший должен взыскивать с виновника ДТП. Эта норма закреплена и в постановлении Пленума Верховного суда РФ.

То есть, даже если реальный ущерб ниже лимита по ОСАГО 400 000 рублей, надо быть готовым к тому, что страховая компания заплатит процентов шестьдесят. И все, что выше – виновнику ДТП придется оплачивать самостоятельно. По мнению экспертов «Народного фронта», механизм расчета страховой выплаты и страхового возмещения, в целом, требует серьезного пересмотра.

Опасность данной практики также в том, что она допускает различные вариации: переуступку долга, раздувание по рыночному ценнику, другие манипуляции. Особенно часто это случается при спорных ситуациях. Например, в результате ДТП на автомобиле осталась царапина. Виновник ДТП думает: не буду обращаться в страховую, за свой счет восстановлю. ГИБДД выписывает штраф – и через полтора года этот человек приходит к юристу и говорит, условно: «Мне виновник выставил счет в 275 тысяч рублей. А я не думал, что такой ущерб».

Советы юриста, как снизить риски:

Фото: кадр из фильма «Доказательство смерти»