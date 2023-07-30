Смартфон подскажет значения контрольных ламп на приборной панели

Это поможет водителю понять, что не так с автомобилем.

Благодаря обновлению операционной iPhone до iOS 17, у пользователя появится возможность расшифровывать контрольные лампы на приборной панели автомобиля. Смартфон будет сообщать водителю о значении того или иного знака. Особенно актуальной такая функция станет для молодых водителей либо пожилых, пересаживающихся на современные машины.

Новую функцию встроят в уже имеющийся инструмент Visual Look Up, способный распознавать предметы по изображениям и выдавать информацию о них. Тот же инструмент будет распознавать и пиктограммы на кнопках на передней панели автомобиля.

Новая версия iOS станет доступна пользователям техники Apple в сентябре.

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Источник: Reddit

Фото: За рулем