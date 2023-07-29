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Новый внедорожник Haval позволяет превратить багажник в двухметровую кровать

Great Wall Motors представил обновленный внедорожник Haval H5 на новой платформе.

Скучали? Новое поколение Haval H5

Одной из особенностей обновленного Haval H5 является его громадный багажник, который может быть превращен в удобную 2-метровую кровать. Кроме того, он может вместить до 27 чемоданов.

Haval H5 имеет внушительные размеры, составляющие 5190 х 1905 х 1835 мм, а колесная база равна 3140 мм. Это обеспечивает просторный салон с 5-местной компоновкой и регулируемыми задними сиденьями. При сложенных сиденьях второго ряда объем багажника достигает впечатляющих 2116 литров.

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Внутренний дизайн Haval H5 также заслуживает внимания. Приборная панель и центральный экран выполнены в стильном плавающем стиле, а рулевое колесо имеет классическую круглую форму. Салон обтянут коричневой кожей.

Haval H5 оснащен системой полного привода BorgWarner. Доступны два варианта силовых агрегатов: бензиновый двигатель GW4C20B 2.0T мощностью 197 или 224 л.с. и дизельный двигатель GW4D20M 2.0T мощностью 165 л. с. Оба варианта комплектуются 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Ожидается, что новый автомобиль будет выпущен в августе и будет доступен в четырех цветах кузова: белом, черном, сером и фиолетовом.

Источник, фото: CarNewsChina.com

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За РулемЛежнин Роман
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