Новый внедорожник Haval позволяет превратить багажник в двухметровую кровать

Great Wall Motors представил обновленный внедорожник Haval H5 на новой платформе.

Одной из особенностей обновленного Haval H5 является его громадный багажник, который может быть превращен в удобную 2-метровую кровать. Кроме того, он может вместить до 27 чемоданов.

Haval H5 имеет внушительные размеры, составляющие 5190 х 1905 х 1835 мм, а колесная база равна 3140 мм. Это обеспечивает просторный салон с 5-местной компоновкой и регулируемыми задними сиденьями. При сложенных сиденьях второго ряда объем багажника достигает впечатляющих 2116 литров.

Внутренний дизайн Haval H5 также заслуживает внимания. Приборная панель и центральный экран выполнены в стильном плавающем стиле, а рулевое колесо имеет классическую круглую форму. Салон обтянут коричневой кожей.

Haval H5 оснащен системой полного привода BorgWarner. Доступны два варианта силовых агрегатов: бензиновый двигатель GW4C20B 2.0T мощностью 197 или 224 л.с. и дизельный двигатель GW4D20M 2.0T мощностью 165 л. с. Оба варианта комплектуются 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Ожидается, что новый автомобиль будет выпущен в августе и будет доступен в четырех цветах кузова: белом, черном, сером и фиолетовом.

Источник, фото: CarNewsChina.com