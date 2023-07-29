Модернизированный российский вертолет Ка-52М «Аллигатор» появился на фото

Первые снимки модернизированной версии разведывательно-ударного вертолета ВКС России Ка-52М «Аллигатор» были опубликованы в телеграм канале о боевой авиации FighterBomber.

Источник опубликовал фотоотчет о вручении гуманитарной помощи вертолетчикам, работающим на передовой. На фотографиях видно модернизированную версию вертолета, которую отличает свежая окраска, обновленные датчики ракетного обстрела и электронно-оптическая станция наведения. Но это не главные отличия.

Важные изменения скрыты от глаз. Ка-52М получил новую систему управления оружием, при помощи которой вертолет может применять новейшие ракеты, включая ЛМУР, усовершенствованную электронно-оптическую станцию наведения, датчики обстрела, более мощные нагревательные элементы в лопастях, позволяющие Ка-52 работать при низких температурах, и массу других усовершенствований.

Источник: Российская газета

Фото: Телеграм канал Fighterbomber