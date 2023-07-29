Прихоти богачей: миллиардер поднял Rolls-Royce в свой пентхаус
Один китайский миллиардер решил произвести настоящий фурор среди своих друзей, подняв свой Rolls-Royce Ghost на 44-й этаж своего роскошного пентхауса.
Владелец обратился за помощью к инженерной фирме, чтобы изготовить специальную подъемную платформу. С помощью трех прочных тросов автомобиль был аккуратно поднят на 44-й этаж, где рабочие смогли без особых проблем установить его на балконе пентхауса.
Владелец Rolls-Royce Ghost, вероятно, не планирует активно использовать его для поездок, ведь спускать и поднимать его занятие не из легких не из дешевых.
Напомним, что в мае этого года мультимиллионер из Мельбурна, Австралия, поразил общественность, подняв McLaren Senna GTR на 57-й этаж своего пентхауса.
Источник: Carscoops
Фото: скриншот видео Youtube
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