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Прихоти богачей: миллиардер поднял Rolls-Royce в свой пентхаус

Один китайский миллиардер решил произвести настоящий фурор среди своих друзей, подняв свой Rolls-Royce Ghost на 44-й этаж своего роскошного пентхауса.

Размером с S-класс, но намного дешевле – что не так с этим "китайцем"?

Владелец обратился за помощью к инженерной фирме, чтобы изготовить специальную подъемную платформу. С помощью трех прочных тросов автомобиль был аккуратно поднят на 44-й этаж, где рабочие смогли без особых проблем установить его на балконе пентхауса.

Владелец Rolls-Royce Ghost, вероятно, не планирует активно использовать его для поездок, ведь спускать и поднимать его занятие не из легких не из дешевых.

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Напомним, что в мае этого года мультимиллионер из Мельбурна, Австралия, поразил общественность, подняв McLaren Senna GTR на 57-й этаж своего пентхауса.

Источник: Carscoops

Фото: скриншот видео Youtube

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За РулемЛежнин Роман
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