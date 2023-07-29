Государство создаст еще одну меру поддержки автомототуризма
Ассоциация автомототуризма создаст каталог оборудования для караванеров и мотокемперов.
21 июля состоялось первое заседание по развитию авто- и мототуризма, на котором ассоциация автотуризма предложила создать каталог оборудования для мотокемперов и караванеров, в который будут включены палатки и другое необходимое снаряжение.
Вовлечение представителей ФАС, Минкультуры, Минпромторга, Минспорта, Минздрава и Всероссийского общества инвалидов в состав рабочей группы также является важным шагом. Это позволит учесть различные аспекты и потребности разных групп туристов в разработке оборудования и инфраструктуры для автотуризма.
Источник: Российская газета
Фото: Unsplash
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