Государство создаст еще одну меру поддержки автомототуризма

Ассоциация автомототуризма создаст каталог оборудования для караванеров и мотокемперов.

21 июля состоялось первое заседание по развитию авто- и мототуризма, на котором ассоциация автотуризма предложила создать каталог оборудования для мотокемперов и караванеров, в который будут включены палатки и другое необходимое снаряжение.

Вовлечение представителей ФАС, Минкультуры, Минпромторга, Минспорта, Минздрава и Всероссийского общества инвалидов в состав рабочей группы также является важным шагом. Это позволит учесть различные аспекты и потребности разных групп туристов в разработке оборудования и инфраструктуры для автотуризма.

Источник: Российская газета

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