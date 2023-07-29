Полиция задержала 14-летнего подростка, угнавшего 40 машин

Полиция Плано, штат Техас, задержала 14-летнего подростка, которого поймал владелец автомобиля за попыткой угона. В ходе расследования выяснилось, что подросток причастен к кражам или попыткам краж около 40 машин.

В основном под угрозой были автомобили Kia и Hyundai, потому что их невероятно легко угнать. Главной уязвимостью машин является отсутствие иммобилайзера двигателя, поэтому их легко завести.

«Несовершеннолетние смотрят в Интернете, чтобы увидеть, как они могут украсть транспортные средства, и они делятся этим друг с другом, как и на любой другой платформе», — сказала офицер Дженнифер Чепмен.

Hyundai и Kia отреагировали на проблему, предложив меры по противодействию в виде бесплатного обновления программного обеспечения, блокировки колес The Club и стороннего иммобилайзера за несколько сотен долларов.

Также стало известно, что некоторые страховые компании не покрывают ущерб от угона таких машин.

Источник: Carscoops

Фото: Unsplash