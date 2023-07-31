Украина получит Abrams осенью – так ли хорош танк США

Заглянув в характеристики, видишь первый недостаток – машина весит более 62 тонн. При осенней распутице это не сулит ничего хорошего.

США начнут передавать Украине танки Abrams в сентябре, о чем рассказала газета Politico со ссылкой на собственные источники в госдепе.

Несколько танков отправятся в Германию уже в августе. Там их модернизируют (починят?) и отправят на Украину. Российские военные, по их же словам, уже ждут американские машины на утилизацию.

Танк M1 Abrams, который выпускается с 1980 года, весит 62,2 тонны, а его экипаж состоит из четырех человек. Длина танка составляет 9,8 метра. Благодаря очень мощному двигателю (1500 л.с.) танк может разгоняться до 72 км/ч.

Корпус танка – сварной и имеет несколько брешей в броне. Лобовая и боковая броня башни – многослойная, состоящая из кевлара, керамики, стали и пластика. Она аналогична броне британского «Челленджера».

Бреши в броне составляют 9% площади поверхности танка и находятся в области люков, маски пушки, приборов наблюдения.

В некоторых модификациях «Абрамс» оснащается система активной защиты, которая может отводить от танка управляемые противотанковые и самонаводящиеся ракеты с помощью массивного инфракрасного сигнала. Получат ли танки для Украины такую защиту – неизвестно. Скорее всего, нет.

Помимо пушки «Абрамс» оснащен пулеметом «Браунинг» калибром 12,7 мм и двумя пулеметами M240 калибром 7,62 мм, один из которых спарен с пушкой. Второй установлен наверху башни. Также есть два гранатомета для создания дымовой завесы.

Первые «Абрамсы» оснащались слабой 105-миллиметровой пушкой M68, но начиная с версии М1А1 на танки стали устанавливать 120-миллиметровое орудие М-256 скорострельностью до 8 выстрелов в минуту.

У газотурбинного двигателя есть значительные недостатки. Из-за повышенного расхода топлива и воздуха система воздухоочистки занимает слишком много места и постоянно забивается грязью.

Неудачный опыт войны

«Абрамсы» после создания не воевали 11 лет. За это время их выпустили немало. А потом они вступили в бои в Персидском заливе в 1991 году… Оказалось, что танк не так уж и хорош.

Согласно отчету министерства обороны США, в той военной операции было потеряно 18 танков (по другим данным 23)! Выбили их советские танки Т-72 разработки 1960-х годов, которые были приняты на вооружение в СССР в 1973 году – за 7 лет до появления «Абрамса».

Теперь в зоне СВО «Абрамсов» ждут не только старые знакомые Т-72 (значительно модернизированные – Т-72Б3М), но и танки Т-80 (тоже модернизированные), Т-90М «Прорыв» и «Терминаторы». А также ударные беспилотные летательные аппараты «Ланцет» от оружейного концерна «Калашников» и высокоточная артиллерия.

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