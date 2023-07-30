Единственный экземпляр Chevrolet Corvette 1954 года продают на аукционе
Этот прототип был создан перед рестайлингом модели, чтобы дать представление руководству Chevrolet о том, как должен выглядеть новый Chevrolet Corvette 1955 года.
Прототип оснащен шестицилиндровым рядным мотором Blue Flame объемом 3,8 литра и мощностью 155 лошадиных сил, работающим с двухступенчатой автоматической коробкой передач.
Владелец этого раритета – профессиональный реставратор, который вложил несколько лет своего времени и таланта в восстановление автомобиля до отличного состояния. Он обновил решетку радиатора, воздухозаборник на капоте, хромированные "жабры" на крыльях и полностью переделал заднюю часть с изящными "плавниками".
Этому автомобилю чудом удалось избежать участи остальных прототипов, которые отправляли под пресс. Уникальная машина представляет собой не только историческую и культурную ценность, но и произведение искусства.
Источник, фото: goodingco.com
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