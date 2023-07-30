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Найден способ сделать родстер Крым серийным

В тот момент, когда казалось, что даже самые преданные поклонники проекта отчаялись ждать его успешной реализации, подоспело оригинальное решение...

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Похоже, в затянувшейся истории родстера Крым все же грядут перемены к лучшему. При всей пользе для студентов российских техничеких вузов (их в рамках проекта объединяет Межвузовская студенческая инженерно-технологическая корпорация, МСИТК), заявленного еще в 2013 году выхода на серийное производства до сих пор так и не случилось. Но теперь это может произойти.

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В Телеграм-канале МСИТК появилось сообщение о том, что корпорация совместно с неким индустриальным партнером (название обещают раскрыть чуть позже) готовят родстер Крым для участия в кольцевых гонках. Для этого в несущую систему машины (читай – в стальную пространственную раму) интегрируют каркас безопасности.

Важный нюанс: каркас будет омологирован РАФ, а это значит, что конечный продукт может быть коммерциализирован. Проще говоря, спортивные версии родстера можно будет продавать, сдавать в аренду или передавать в лизинг, то есть сотрудничать с гоночными коллективами или автодромами.

«Данная работа станет первым шагом к выходу на рынок серийной версии родстера Крым!» – говориться в сообщении.

Напомним, в марте стало известно о том, что сборку родстеров Крым планируют запустить в Новочеркасске уже в этом году. Сборочный цех организован в ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова, это один из вузов, участвующих в МСИТК.

Источник: МСИТК

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За РулемИннокентий Кишкурно
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