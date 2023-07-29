Первые фото: российский родстер Крым обретает реальную форму

По задумке, облик третьего прототипа должен перекочевать в серийную продукцию...

Проект родстера Крым существует с 2013 года, не раз был близок к серийному производству (по крайней мере, на словах), однако все еще находится в фазе постройки прототипов. Вместе с тем, проект объединил более 20 технических вузов страны в единую Межвузовскую студенческую инженерно-технологическую корпорацию (МСИТК), координируемую из МГТУ им. Н.Э. Баумана и способствующую становлению новой инженерной школы.

Студенты участвующего в проекте новочеркасского ЮРГПУ (НПИ) изготовили внешний обвес родстера, который может стать окончательным. Это тот дизайн, который прочат третьему прототипу (на данным момент силами Бауманки изготовлено два) или, если точнее, третьей серии прототипов.

Дело в том, что каждый входящий в МСИТК вуз создает свой экземпляр третьего прототипа родстера. И внешне машины будут одинаковыми, а «начинку» каждая команда определяет по-своему. Новочеркасский вариант – с двигателем Lada Granta Sport. Однако запланирован еще один прототип, с электрической силовой установкой и топливными элементами. Возможно, будет и спорт-версия с турбированным мотором.

На данный момент изготовлены все 19 кузовных панелей из стеклоткани, стекловолокна и карбона, а также кронштейны их крепления к раме автомобиля. Цвет прототипа пока обсуждается, но в течение двух месяцев разработчики планируют перейти от кузовных работ к электрике и светотехнике, а к концу года получить готовый автомобиль.

Ранее сообщалось, что мелкосерийную сборку родстеров могут наладить как раз Новочеркасске, причем уже в 2023 году. Цена прогнозировалась на уровне «более миллиона». Сейчас эти данные, очевидно, нуждаются в обновлении и уточнении. Да и дизайн машины еще может поменяться: новый вариант представил дизайнер Сергей Баринов, давно сотрудничающий с проектом...

Источник: МСИТК, ЮРГПУ (НПИ)