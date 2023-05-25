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Родстер Крым в новом дизайне – первые фото и видео

Третий прототип родстера может получить дизайн в неоклассическом стиле.

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«Конструкторское бюро молодежи» (КБМ), разрабатывающее автомобиль, выложило рендеры и видео от дизайнера Сергея Баринова, давно сотрудничающего с проектом. В этот раз облик родстера рождался в соавторстве с еще одним дизайнером – Дмитрием Крыловым.

Отметим, что показанный вариант не первый: много раньше в соцсетях КБМ уже появлялись рендеры внешнего вида в совершенно ином ключе. В любом случае, сама конструкция родстера останется прежней: стальной пространственный каркас, обшитый композитными панелями.

За Рулем
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Еще одной интересной деталью новых изображений является салон: он отчетливо отсылает к шпионским снимкам месячной давности: в Сеть тогда «слили» фото интерьера Гранты второго поколения.

Этот факт дает понять, что у разработчиков сохраняется ориентир на использование компонентов АВТОВАЗа.

Напомним, родстер Крым разрабатывается созданным при МГТУ имени Баумана «Конструкторским бюро молодежи» (КБМ) и привлеченными к проекту преподавателями и студентами 21 российского вуза. Проект существует с 2013 года, и все эти годы разработчики пробуют найти варианты для серийного выпуска родстера.

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Источник: КБМ

Видео: Сергей Баринов

Фото: https://t.me/MSITK

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