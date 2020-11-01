Названа цена нового российского родстера

В базовой версии будет 106-сильный мотор, но планируется и более мощный вариант — 245 л.с.

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Авторы проекта молодежного родстера Крым озвучили цену базовой версии автомобиля и назвали условия, при которых эта цена будет реальной. МГТУ им. Баумана, силами которого идет разработка проекта, опубликовал на сайте habr.com вторую часть большой обзорной статьи (в первой части говорилось об эволюции конструкции машины), где и приводятся новые цифры.

Планируемая стоимость базовой версии автомобиля — 650–750 тысяч рублей. Такая цена обусловлена двумя независимыми маркетинговыми исследованиями и возможна при соблюдении двух условий: первое — получение АвтоВАЗовских машинокомплектов по внутризаводским ценам, второе — серийность выпуска должна быть не менее 1000 автомобилей в год, — рассказывается в статье.

Авторы указали также, что на начальном этапе родстер будет стоить больше, потому что первая серия будет маленькой. Но предусмотрен и вариант снижения цены от озвученного уровня — в случае приобретения клиентом кит-кара, то есть сборочного комплекта для самостоятельно сборки; такой подход практикуют многие небольшие западные фирмы.

Отметим, что в 2016 году называлась сумма в 650 000 рублей при годовом объеме выпуска 30 000 автомобилей. В 2019-м руководители проекта говорили про 800 000 рублей за базовую версию.

Затрагивается в материале и вопрос силовых агрегатов. Базовым вариантом будет 106-сильный двигатель ВАЗ-21127 (или ВАЗ-21129), работающий в паре с родной для него 5-ступенчатой МКП или с 7-ступенчатой АКП FT703, разработанной российской компанией КАТЕ, которая ранее в рамках проекта ЕМП (Единая модульная платформа, ранее — Кортеж) сделала трансмиссию для Aurus. Возможна и сертификация турбированной версии вазовского мотора в союзе с этими коробками.

Но есть в проекте и еще один вариант — двигатель L4 из семейства ЕМП, разработанный ФГУП НАМИ: 2,2 л, 245 л.с., 380 Нм. Под эти характеристики ни одна из названных коробок не годится, поэтому пока ведется поиск подходящего варианта.

Сроки запуска серийного производства по-прежнему не называются, сейчас идет сборка третьего опытного образца, а также изготовление нескольких экземпляров несущей рамы, предназначенной для отправки в учебные заведения, входящие в Межвузовскую молодежную инженерно-технологическую корпорацию. Эту организацию в МГТУ им. Баумана создали в 2019 году под нужды проекта.

По некоторым данным, АВТОВАЗ действительно готов поставлять машинокомплекты для серийной сборки родстеров, но представители АВТОВАЗа эту информацию не подтверждали.

Фото: МГТУ им. Н.Э. Баумана