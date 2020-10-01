10 000 машинокомплектов: АВТОВАЗ поддержит проект родстера Крым

Серийное производство родстеров может быть запущено в Тольятти.

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Проект родстера Крым должен получить поддержку АВТОВАЗа: предприятие будет направлять машинокомплекты в адрес Тольяттинского государственного университета (ТГУ), причем объемы планируются довольно серьезные, подразумевающие серийное производство автомобилей. ТГУ уже сотрудничает с АВТОВАЗом, готовя специалистов, а также является участником межвузовской корпорации, силами которой создаются прототипы проекта «Крым».

ТГУ ежегодно будет получать от АВТОВАЗа до 10 000 автокомплектов в рамках реализации проекта межвузовской студенческой инженерно-технологической корпорации по созданию прототипа родстера. Рассматривается вопрос о размещении технологической площадки для сборки автомобиля на территории Тольятти, — цитирует журнал «Автоброкер» официальный аккаунт ТГУ в Instagram.

Согласно официальному сайту проекта, так будет выглядеть третий прототип проекта. Но дизайн серийного варианта еще не утвержден

Также в сообщении прямо указано, что проект создания родстера поддержал индустриальный партнер ТГУ — АО «АВТОВАЗ». Напомним, сейчас компания КБМ «Национальный родстер» в штучном порядке производит пространственные рамы и отправляет в учебные заведения, входящие в межвузовскую корпорацию, чтобы студенты могли попробовать силы и изготовить собственные варианты родстера.

Машины проекта имеют среднемоторную заднеприводную компоновку. Салон двухместный, компонентная база заимствована у Lada Granta. Недавно второй прототип проекта прошел ходовые испытания в Крыму. Тесты носили внутренний характер и завершились, в целом, успешно. Проект существует с 2013 года. Конкретные сроки запуска родстеров в серию пока не называются.

Недавно стало известно о том, что АВТОВАЗ не будет поддерживать сторонних производителей, использующих его компоненты, но в случае с «Крымом», вероятно, сделано исключение.

Фото: родстеркрым.рф