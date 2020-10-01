10 000 машинокомплектов: АВТОВАЗ поддержит проект родстера Крым — журнал За рулем

10 000 машинокомплектов: АВТОВАЗ поддержит проект родстера Крым

Серийное производство родстеров может быть запущено в Тольятти.

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Проект родстера Крым должен получить поддержку АВТОВАЗа: предприятие будет направлять машинокомплекты в адрес Тольяттинского государственного университета (ТГУ), причем объемы планируются довольно серьезные, подразумевающие серийное производство автомобилей. ТГУ уже сотрудничает с АВТОВАЗом, готовя специалистов, а также является участником межвузовской корпорации, силами которой создаются прототипы проекта «Крым».

ТГУ ежегодно будет получать от АВТОВАЗа до 10 000 автокомплектов в рамках реализации проекта межвузовской студенческой инженерно-технологической корпорации по созданию прототипа родстера. Рассматривается вопрос о размещении технологической площадки для сборки автомобиля на территории Тольятти, — цитирует журнал «Автоброкер» официальный аккаунт ТГУ в Instagram.

Согласно официальному сайту проекта, так будет выглядеть третий прототип проекта. Но дизайн серийного варианта еще не утвержден
Согласно официальному сайту проекта, так будет выглядеть третий прототип проекта. Но дизайн серийного варианта еще не утвержден

Также в сообщении прямо указано, что проект создания родстера поддержал индустриальный партнер ТГУ — АО «АВТОВАЗ». Напомним, сейчас компания КБМ «Национальный родстер» в штучном порядке производит пространственные рамы и отправляет в учебные заведения, входящие в межвузовскую корпорацию, чтобы студенты могли попробовать силы и изготовить собственные варианты родстера.

Машины проекта имеют среднемоторную заднеприводную компоновку. Салон двухместный, компонентная база заимствована у Lada Granta. Недавно второй прототип проекта прошел ходовые испытания в Крыму. Тесты носили внутренний характер и завершились, в целом, успешно. Проект существует с 2013 года. Конкретные сроки запуска родстеров в серию пока не называются.

Фото: родстеркрым.рф

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