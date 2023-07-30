В Россию привезли еще одного конкурента Lada Vesta NG

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Новый иранский седан Iran Khodro Dena+ уже доступен на российском рынке.

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Iran Khodro Dena+ построен на базе Peugeot 405. Габариты седана: длина ― 4558 мм, ширина ― 1720 мм, высота ― 1460 мм, а размер колесной базы составляет 2671 мм.


Седан оснащен 1,7-литровым турбодвигателем, который развивает мощность в 150 л. с. В сочетании с шестиступенчатой автоматической трансмиссией, автомобиль обладает отличной динамикой и позволяет достичь максимальной скорости в 205 км/ч.

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Внутреннее оснащение включает в себя центральный замок, подогрев сидений и зеркал заднего вида, а также датчики дождя и света. Кроме того, автомобиль оснащен парктрониками и камерой заднего вида, круиз-контролем, кондиционером, ABS и ESP.

Начальная цена Iran Khodro Dena+ составляет 1 449 000 рублей. Таким образом, по стоимости IKCO Dena+ примерно соответствует Lada Vesta NG в комплектации Enjoy, которая стоит 1 442 900 руб.

Источник:Autonews

Фото: Khodro

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За РулемЛежнин Роман
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