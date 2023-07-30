Искусственный интеллект научился предсказывать аварии

В России создана технология, позволяющая прогнозировать дорожно-транспортные происшествия в реальном времени.

Технология, созданная российской ИТ-компанией в рамках Национальной технологической инициативы «Автонет», способна предсказывать вероятность аварий для конкретных участков дорог и водителей.

ИИ анализирует резкие перестроения, рывки, экстренные торможения, превышение скорости и другие действия, которые могут увеличить риск возникновения ДТП. Функция предоставления такого рода данных будет интегрирована в популярное мобильное приложение Simble, которое оценивает поведение водителей на дороге, используя встроенные в смартфон датчики.

После обработки этих данных технология способна предсказывать возможные аварии.

Полученная анонимная информация от постоянно растущего числа пользователей Simble может быть использована для оперативного выявления опасных участков дорог и оценки эффективности работ по оптимизации дорожного движения в различных условиях, таких как погода, время суток и загруженность дорожной сети.

Возникает вопрос, как заставить водителя установить приложение. Ведь такого род шпионаж может сильно отразиться на стоимости страховки. Приложение будет стимулировать водителя ездить аккуратно, ведь для лояльных пользователей будут предоставлять скидки на полисы. В результате, водители получат выгоду от использования новой технологии, а страховые компании смогут более точно оценивать риски и предлагать более индивидуальные условия страхования.

Источник: Российская газета

Фото: АГН «Москва»