«Буханка» УАЗ стала рекордсменом по вместимости

Примерно столько же вмещает городской автобус. Правда, поездку в столь большой компании мы вам не посоветуем...

На автомобильном фестивале «Ретроспектива» в Ульяновске был установлен рекорд по вместительности автомобиля. Сообщается, что УАЗ-452 (ныне выпускается под аббревиатурой СГР и имеет прозвище «буханка») стал мировым (!) рекордсменом в этой номинации.

Рекорд был зафиксирован в ходе конкурса «Книга рекордов» – правда, без уточнения «... Гиннесса», обозначения соперников и указания возможных конкурентов из других стран.

Интересно, что некоторые местные СМИ написали об этом как о «мировом рекордом по вместимости автомобиля УАЗ» (то есть, машины конкретной марки), но пресс-служба производителя оперирует более широкой формулировкой: «УАЗ-452 стал мировым рекордсменом по вместительности».

Как бы то ни было, а количество влезших в «буханку» человек удивляет, даже учитывая тот факт, что среди них было множество детей. В первых сообщениях с места событий говорилось о 39 человеках (некоторые из-за жары сразу вылезли, но их место заняли более выносливые), по позднее последовало уточнение: 38 человек и маленькая собачка.

«Стоит отметить, что в 2010 году мировой рекорд был установлен автомобилем УАЗ-469. Тогда внедорожник вместил внутри себя 32 человека - столько же, сколько в городском автобусе. Все это время ни один автомобиль не мог побить рекорд нашего УАЗа», – прокомментировала событие пресс-служба производителя.

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Источник: УАЗ Сегодня, КП Ульяновск, 73online.ru

Видео: КП Ульяновск