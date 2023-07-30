Почти 234 млрд рублей россияне потратили на покупку автомобилей в июне

По итогам июня российские автовладельцы потратили суммарно 233,6 млрд рублей на покупку новых автомобилей.

По данным «Автостата», наибольшие показатели у китайских автомобилей, на них потрачено 52,7% (123,2 млрд рублей) от июньского авторынка, их было продано 40,7 тыс. единиц. 36,3 млрд рублей от этой суммы (более 15%) заняли автомобили люкс- и премиум-сегментов.

Тем временем на покупку автомобилей европейских брендов россияне в июне потратили 33,2 млрд рублей.

Отечественные автомобили не могут похвастаться выдающимися показателями, их купили на 26,6 млрд рублей. Японских авто продано на 22,9 млрд рублей, корейских ― на 20,9 млрд рублей, а американских ― на 6,8 млрд рублей.

Источник: Известия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC