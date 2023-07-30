Hyundai Solaris вернулся на российский рынок

Новые Hyundai Accent (он же Solaris на российском рынке) 2023 года ввезли в Россию. Предположительно седан везут из Казахстана.

Новые Hyundai Accent 2023 оснащены двумя вариантами силовых установок. Можно выбрать между 1,4-литровым 100-сильным или 1,6-литровым 123-сильным мотором. Однако в свежей партии доступны только версии со старшим мотором и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

В оснащение Hyundai Accent 2023 входят кондиционер, обогрев передних сидений и зеркал заднего вида, электростеклоподъемники, мультифункциональное рулевое колесо и USB-порты.

Основные системы безопасности, такие как ABS, TPMS, HAC, ESS и ESC, также включены в базовую комплектацию. Кроме того, автомобиль оснащен системой ЭРА-ГЛОНАСС.

Седаны предлагаются по цене от 1 900 000 до 1 995 000 рублей

Источник: Автоновости дня

Фото: Hyundai