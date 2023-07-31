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В России пошли нарасхват японские автомобили

С 9 августа власти Японии расширяют запрет на экспорт автомобилей в РФ.

Япония запретит экспорт в Россию машин с двигателями объемом более 1,9 литра

Еще раньше, на фоне слухов о грядущем запрете, спрос на японские автомобили резко вырос.

В итоге слухи подтвердились – 28 июля власти Японии запретили экспорт в РФ автомобилей с двигателем объемом свыше 1,9 л, а также электромобилей и гибридов. Запрет начинает действовать с 9 августа.

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За неделю до этого спрос на подержанные автомобили из Японии без пробега по России вырос на 32,5% по сравнению с предыдущим месяцем, подсчитали аналитики автопортала «Дром».

На пике продаж, который пришелся на 19 июля, они выросли на 80%, до 1,2 тыс. шт. ежедневно.

На фоне информации об ограничении экспорта выросла средняя стоимость японского автомобиля без пробега по РФ: с 1,4–1,5 млн до 1,6 млн рублей.

Спрос на новые автомобили также вырос. На фоне ожидания роста утильсбора (с 1 августа) и ослабления рубля наблюдается рост продаж примерно на 10%, подсчитали в «Автостате».

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Источник: «Коммерсант»

Фото: Depositphotos

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За РулемАлексеева Елена
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