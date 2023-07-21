Западные СМИ в шоке от экспорта машин в РФ через Армению

Они называют это контрабандой, видимо, не понимая смысла этого слова.

Журналист Financial Times Мартин Сандбу пытается обратить внимание общественности на тот вопиющий факт, что Россия по-прежнему получает автомобили европейского производства, причем во всё возрастающих количествах.

На тот факт, что это кормит заводы Европы, давая им прибыль порядка 180 млн долларов в месяц, и, конечно же, предприятия довольны таким положением дел, журналист не стал обращать внимания, отметив лишь, что «среднее количество рабочих часов так и не восстановилось до допандемического уровня». В своей статье «На рынках труда наблюдается бо́льшая неустойчивость, чем мы думаем» он жалуется: «...А мои коллеги рассказывают, как Армения стала перевалочным пунктом для контрабанды подержанных автомобилей в Россию...».

По мнению журналиста, то, что во всем мире называется свободным рынком, в отношении России достойно звания «контрабанда», несмотря на то что никакие законы России или Армении при этом не нарушаются. Типичная современная однонаправленная риторика.

Если в январе 2022 года Армения экспортировала в Россию машин на 800 тысяч долларов, то год спустя сумма достигла 180 млн долларов. И это сделала страна без собственного автомобильного производства, отмечает журналист Financial Times.

Мнение эксперта

Мария Дерунова, финансовый эксперт Правительства Москвы, автор Telegram-канала «МарияДерунова»:

— Предприимчивые русские и армянские бизнесмены придумали, как доставлять попавшие под санкции машины, хорошо на этом зарабатывать, причем не поднимая цену на авто. Работает это так: купленные за рубежом автомобили прибывают через порт Поти в Грузии.

Оттуда их доставляют в соседнюю Армению, там машины проходят таможенное оформление и ремонтируют, а потом везут в Россию. Учитывая, что между двумя странами действует беспошлинная торговля, покупатели в большом плюсе. Вот и получается – выгодно всем, кроме авторов санкций.

Фото: «За рулем»