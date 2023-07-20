Как логотип Porsche чуть не стал головой Трансформера

Компания поделилась историей того, как создавался ее логотип, и показала отметенные варианты логотипа.

В этом году компания Porsche представила обновленную версию своего знаменитого логотипа, над которым трудились три года. Но при этом мало кто заметит, в чем состоит обновление. Спойлер – теперь он менее блестящий.

Многие автопроизводители гораздо более кардинально обновили свои логотипы за последнюю пару лет. Причем это бренды с очень узнаваемыми логотипами.

Поэтому кажется необычным, что логотип Porsche за более чем 70 лет почти не менялся. Правда, в начале 1960-х годов компания хотела заменить свой культовый герб новым логотипом, который был бы абсолютно другим.

В архиве музея Porsche нашлись некоторые из проектов нового логотипа со стилизованной буквой «P». В них нет ничего, что связывало бы их с логотипом Porsche, который мы знаем и любим. Один из них даже выглядит как голова Трансформера.

Но почему Porsche вдруг решил, что нужен новый логотип, всего через восемь или девять лет после того, как он представил тот, который стал так узнаваем на капотах автомобилей компании? Во многом это связано с технологиями того времени. Изготовление шильдиков не было проблемой, но цветная печать была очень редкой и дорогой в конце 1950-х и начале 1960-х годов. К тому же многоцветный герб одинаково терялся как на белом, так и на черном фоне.

Некоторые дилеры и менеджеры по продажам Porsche считали, что дизайн логотипа был слишком сложным для автомобиля. «Разные цвета и множество деталей не создают компактного, последовательного визуального эффекта в трафике», – писали они в коллективном письме Porsche и ее директору по рекламе Герману Лапперу в 1961 году.

Образцовыми считались логотипы Mercedes-Benz и VW. И художнику Гансу Лореру было поручено создать несколько альтернатив в подобном стиле. Победивший логотип должен был дебютировать на преемнике 356-й модели – на легендарном 911-м.

К счастью, в Porsche все-таки решили не менять логотип на один из представленных. Точная причина такого решения неизвестна, но архивариусы компании считают, что боссы могли решить, что избавляться от логотипа, который использовался в течение 10 лет, – не лучшая идея. И хотя с тех пор эмблема претерпела несколько легких обновлений, в основе ее лежит самый первый логотип, который впервые появился на модели 356 более семидесяти лет назад.

Фото: Porsche