ROLF Lubricants Vostok усиливает направление исследований и разработок

Артём Чальцев назначен директором по исследованиям и разработкам российского подразделения компании.

Компания ROLF Lubricants GmbH, локализовавшая производство высокотехнологичной продукции на площадке технопарка United Petrochemicals (Калужская область), продолжает наращивать компетенции российского представительства и его R&D подразделения.

Департамент исследований и разработок ROLF Lubricants Vostok (Россия) возглавил Артем Чальцев, обладающий более чем 15-летним успешным опытом работы в нефтехимической и масляной отрасли, в том числе – в международных компаниях.

В активе главы департамента R&D два высших профильных образования по химии в ведущих вузах России, степень MBA и несколько дипломов в сфере международных отношений и бизнеса торгово-промышленной палаты и университета Лондона. Кроме того, Артём Чальцев имеет многолетний руководящий опыт работы в научно-технологических и нефтехимических подразделениях российских нефтяных компаний (ВИНК) и опыт руководства лабораторией разработок и контроля качества Fuchs Russia.

Таким образом, вслед за локализацией производства на одной из самых технологичных российских площадок в Калужской области, ROLF Lubricants GmbH усиливает одно из ключевых направлений. Департамент исследований и разработок российского подразделения ROLF Lubricants Vostok отвечает за адаптацию производственных цепочек к формуляциям головной компании, разработку и подбор оптимальных компонентов высококачественных смазочных материалов, а также принимает участие в процессе разработки новых продуктов и рецептур, предназначенных специально для российского рынка.

Источник: ROLF Lubricants Vostok (Россия)