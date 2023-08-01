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В России растут цены на каско

С начала 2023 года полисы подорожали в среднем на 5–14%.

Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

Рост цен на автомобили, а также на запчасти к ним, составляющие порядка 65–70% от суммы возмещения, стали причиной роста страховок каско. За первую половину года средняя стоимость страхового полиса в крупных компаниях увеличилась на 5–14%.

В связи с этим страховщики ожидают увеличения среднего убытка.

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По данным страховых компаний, наиболее заметно – на 20-30% в среднем, а у некоторых страховщиков до 90% – выросли тарифы на автомобили Mercedes-Benz. При этом комплектующие для них подорожали на 70-80%.

Также лидерами по росту цен стали Land Rover (плюс 39%), Mazda (плюс 31,4%) и BMW (плюс 17,5%).

До конца года страховщики не ожидают существенного подорожания полисов каско, что связано с высокой конкуренцией на этом рынке. При этом в прогнозы они закладывают увеличение стоимости комплектующих еще на 8,5%, что может отразиться на стоимости страховки.

Источник: Известия

Фото: АГН «Москва»

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За РулемПономарева Дарина
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