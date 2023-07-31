Мосгортрансу исполняется 65 лет!

Автобусы, троллейбусы и электробусы столицы и ближайшего Подмосковья – миллионы москвичей пользуются ими каждый день...

Мосгортранс отмечает день рождения! Сегодня крайне сложно представить Москву без современных автобусов, троллейбусов и, конечно, электробусов. А ведь 65 лет назад, в 1958 году весь городской транспорт столицы был объединен в Управление пассажирского транспорта Мосгорисполкома (УПТМ). До этого за каждый вид гортранспорта отвечало свое хозяйство, трест, управление...

С тех пор много километров городских дорог осталось под колесами – есть что вспомнить! В минувший уик-энд памятную дату москвичи отмечали с размахом: по заявлению главы Дептранса Максима Ликсутова, в рамках Дня рождения Мосгортранса прошло более 40 мероприятий – спортивные занятия, мастер-классы, познавательные лекции... А главными событиями стали парад и выставка транспорта на Южном речном вокзале.

Поздравляем всех причастных к празднику! Поздравляем всех сотрудников Мосгортранса и благодарим за труд! Каждый день вы делаете жизнь москвичей намного проще и комфортнее. С праздником!

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Мосгортранс

Фото: https://t.me/mos_sobyanin