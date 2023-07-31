Дельный способ сэкономить топливо летом (вы о нем не знали)

Экономия на октановом числе – плохая идея. Но это с какой стороны посмотреть!

Можно ли сделать так, чтобы автомобиль в условиях жары расходовал топливо ощутимо скромнее? Можно! Эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин рассказывает о нескольких способах снизить потребление бензина летом. А также говорит о неправильных способах экономии – не используйте их!

Один из таковых – это переход на более дешевый низкооктановый бензин, если тот не рекомендован автопроизводителем. Помните, при поломке сервисмены сразу же отправят пробу из бака на экспертизу, и при выявлении «неправильного» топлива вы слетите с гарантии. И да, выискивать самую неприглядную АЗС с низкими ценниками тоже не стоит!

И все же сэкономить на октановом числе можно. Способ простой: надо его повысить!

«Использование в сильную жару более дорогого бензина (АИ-98 или АИ-100) может предотвратить губительную для двигателя детонацию. Правильнее называть это не дополнительными расходами на топливо, а отложенной экономией. Вы продлеваете срок службы мотора и избегаете преждевременных дорогих ремонтов», – рассказывает Михаил Колодочкин.

Не готовы заправлять более высокооктановое топливо? Вот вам еще пачка способов экономить на бензине в жару, и многие из них совершенно бесплатные.

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