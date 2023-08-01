#
Дача/отпускIQ-тестШтрафыКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Попал в аварию по дороге к морю – руководство к действию «от и до»Попал в аварию по дороге к морю – руководство к действию «от и до»
Обязательно ознакомьтесь перед поездкой. И...
Повеселились и прослезились: подростки угнали «тачку на прокачку»Повеселились и прослезились: подростки угнали «тачку на прокачку»
А потом с удовольствием ее разбили.
В России растут цены на каскоВ России растут цены на каско
С начала 2023 года полисы подорожали в среднем...

Повеселились и прослезились: подростки угнали «тачку на прокачку»

А потом с удовольствием ее разбили.

Три россиянина, испанец и румын: в Испании ликвидировали группу автоугонщиков

15-летний подросток позвал двух друзей в гости, они сходили в бассейн и баню, а ночью отправились в местный фастфуд. По пути увидели «шестерку» со спущенными колесами и без аккумулятора. Автомобиль был открыт, чем смышленые подростки и воспользовались.

«Главный» стащил из дома аккумулятор, накачал шины, и ребята поехали кататься в поле. Там машину разбили и оставили. Через день парень вернулся на место преступления и украл колонки, зеркало заднего вида и бортовой компьютер.

БАМ: история трудового подвига
Забавные тесты про автомобили
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Но нашлись свидетели, которые заявили на ребят в полицию. Угонщиков быстро нашли, но владелец пожалел сорванцов, тем более что их родители возместили ущерб.

Однако родителей подростков всё равно вызвали в инспекцию по делам несовершеннолетних, а материалы дела передали в Следственный комитет.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Mash Batash/Телеграм

Фото: Unsplash

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0