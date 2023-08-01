Повеселились и прослезились: подростки угнали «тачку на прокачку»

А потом с удовольствием ее разбили.

15-летний подросток позвал двух друзей в гости, они сходили в бассейн и баню, а ночью отправились в местный фастфуд. По пути увидели «шестерку» со спущенными колесами и без аккумулятора. Автомобиль был открыт, чем смышленые подростки и воспользовались.

«Главный» стащил из дома аккумулятор, накачал шины, и ребята поехали кататься в поле. Там машину разбили и оставили. Через день парень вернулся на место преступления и украл колонки, зеркало заднего вида и бортовой компьютер.

Но нашлись свидетели, которые заявили на ребят в полицию. Угонщиков быстро нашли, но владелец пожалел сорванцов, тем более что их родители возместили ущерб.

Однако родителей подростков всё равно вызвали в инспекцию по делам несовершеннолетних, а материалы дела передали в Следственный комитет.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Mash Batash/Телеграм

Фото: Unsplash